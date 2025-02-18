THY bazı uçuşları iptal etti
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava şartları nedeniyle 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan (IST) kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için lütfen uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz" denildi
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de X hesabından açıklama yaptı:
Değerli Yolcularımız,
İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.
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https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/