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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY kariyer 2024: THY 5 bin kişiyi işe almayı planlıyor! THY ne zaman personel alımı yapacak? - İş-Yaşam Haberleri

        THY 5 bin kişiyi işe almayı planlıyor

        Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "2023 yılında, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yine 2023'te olduğu gibi yaklaşık 5 bin çalışanı ailemize almayı hedefliyor; iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84 bin olan çalışan sayımızı, 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:33
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        THY 5 bin kişiyi işe almayı planlıyor
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        Türk Hava Yolları, yayınladığı ‘’Take-Off 101’’, ‘’Take-Off Jr.’’ ve ‘’Take-Off Cadet’’ iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurdu.

        İstanbul Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği ‘’Kariyer Zirvesi’ ’etkinliğinde, işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yapan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Ortaklığımızın büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayımızı artırmaya gayret ediyor; istihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılında, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5.134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yine 2023’te olduğu gibi yaklaşık 5.000 çalışanı ailemize almayı hedefliyor; iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84.000 olan çalışan sayımızı, 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

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        GENÇ İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR

        Türk Hava Yolları, Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

        Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde uçuşa geçme fırsatı sunan THY, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor. 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. Her iki ilana da 10 Mart 2024’e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.

        Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları'na katılmak için başvuru yapabilecek. İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

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