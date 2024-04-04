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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, 2023'te tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        THY, 2023'te tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı

        Türk Hava Yolları (THY), küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:13
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        THY'den yolcu rekoru
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        THY finansal sonuçlarına ilişkin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.

        Dış hatlarda ise kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken, yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı. Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı.

        Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre, geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi Kovid-19 öncesi dönem olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kalırken, THY, o yılın yüzde 27 üzerine çıkarak sektörün en önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti. Türkiye'nin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.

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        2023'TE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. HAVA KARGO TAŞIYICISI OLDU

        24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada hava kargo hizmetleri sunan THY, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını 2019'a göre yüzde 16 artırdı. Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 3 katından fazla artıran Turkish Cargo, IATA verilerine göre, 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü.

        100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen geçen yıl filosuna 46 uçak ekledi ve yüzde 12'lik artışla uçak sayısını 440'a yükseltti

        1 TRİLYON LİRAYI AŞAN TOPLAM VARLIK

        THY, 1 trilyon lirayı (35,7 milyar dolar) aşan toplam varlığı, geçen yıl Türkiye'ye kazandırdığı 16,3 milyar dolarlık ihracat geliri ve 8,1 milyar dolarlık döviz katkısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir değer kaynağı oluşturmayı sürdürdü.

        Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren desteklerini aralıksız sürdürdü. Başta vatandaşların tahliyesi olmak üzere yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için yolcu ve kargo seferleri ücretsiz gerçekleştirildi.

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        Şirket, bölgede oluşan ihtiyaçlarda kullanılmak üzere yaptığı 2 milyar liralık bağışın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere 1000 adet konut için gerekli olan ödemeyi de yıl içinde AFAD'a takdim etti.

        ULUSLARARASI ÖDÜLLERİ ALMAYA 2023'TE DE DEVAM ETTİ

        THY, güçlü 2023 yılı sonuçlarıyla tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde oluşturduğu 2033 vizyonuna ulaşmaktaki kararlılığını gösterdi. 100. yılında gelirinin 50 milyar doları, yolcu sayısının da 170 milyonu geçmesini hedefleyen THY'nin, yolcu deneyiminde mükemmelleşme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmaları sektörün önde gelen kurumları tarafından takdirle karşılandı.

        Bu çerçevede THY, 2023 yılında APEX (Airline Passenger Experience Association) tarafından 3. kez "5 yıldızlı küresel hava yolu" ödülüne ve Skytrax tarafından 8. kez "Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödülüne layık görülürken, World Finance tarafından da ikinci kez "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" olarak seçildi.

        İştirakleri ile birlikte bugün 83 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan THY, "eşsiz" uçuş ağı, modern filosu, üstün hizmet anlayışı ve başarılı 2023 yılı performansıyla sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında yer alıyor. THY, gelecek yıllarda da Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve 2033 stratejisi doğrultusunda sektörün sürdürülebilir büyümesine olan katkısını artırarak sürdürecek.

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