Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
Eskişehir'de, şehir çöplüğünde, çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeğin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Yapılan incelemede 3 günlük olduğu belirlenen kız bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı
Eskişehir'de, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.
BÖLGEYE JANDARMA SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre, dün gece saat: 22.00 sıralarında yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
ÜÇ GÜN ÖNCE DÜNYAYA GELMİŞ
Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.