24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük turizm ve taşımacılık firmalarından Thomas Cook'un iflas etmesiyle özellikle Birleşik Krallık'tan yapılan uçuşların fiyatlarında 3 katına kadar artışlar olduğu ifade edildi. BBC'ye konuyla ilgili şikayette bulunan bir yolcu İskoçya'nın Glasgow şehrinden Yunanistan'ın Rodos adasına gitmek istediğini ancak uçak fiyatlarındaki hızlı artış sebebiyle planlarının bozulduğunu belirtti.
Söz konusu yolcu pazar gecesi baktığında biletin 348 dolar olduğunu, Thomas Cook'un iflasından sonra ise fiyatın 1.243 dolara çıktığını bildirdi. Bir başka yolcu ise 2 yıl para biriktirdikten sonra Thomas Cook'tan ailesiyle beraber Florida'ya gidiş-dönüş bileti aldığını belirtti. Bu yolcu 4 kişilik bilet için 2.240 dolar ödediğini ancak Thomas Cook'un iflasından sonra aynı destinasyona en ucuz uçak biletinin(yine 4 kişi için) 3.109 dolar olduğunu söyledi.
KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR
Bu arada Thomas Cook'un iflası nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde mahsur kalan İngilizleri eve döndürme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Deirdre Hutton pazartesi günü 64 uçuş gerçekleştirerek yaklaşık 15 bin kişiyi İngiltere'ye geri getirdiklerini açıkladı. Bugün ise 74 uçuş gerçekleştirerek 16 bin 500 kişiyi ülkeye döndüreceklerine açıkladı. Bu hedefe ulaşılsa bile yaklaşık 135 bin İngiliz'in daha ülkelerine geri getirilmesi gerekiyor. İspanya Turizm Bakanlığı ülkelerinde bulunan 53 bin İngiliz vatandaşının Thomas Cook'un iflasından dolayı mağdur olduğunu bildirdi.
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