Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel THK'dan 'uçaklar satıldı' iddiasına yanıt | Son dakika haberleri

        THK'dan 'uçaklar satıldı' iddiasına yanıt

        Türk Hava Kurumu (THK), sosyal medyada yangın uçaklarının satıldığına dair yayınlanan haberlere yönelik açıklama yayınladı. THK, filosunda bulunan 8 yangın söndürme uçağından 3'ünün aktif olarak kullanılabildiğini, 5 uçağın aktif hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 02.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        THK'dan 'uçaklar satıldı' iddiasına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        THK'dan yangın uçaklarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin mirası ve Atatürk’ün emaneti olan Türk Hava Kurumu, 16 Şubat 2025’te 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkemizin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken, milletimize hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Bu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü bir yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirler alınırken, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Kurumu’nun toplamda 8 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor; bu uçaklardan 3’ü aktif olarak kullanılabilirken, diğer 5’inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı bir modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak bir filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK’nın varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, kurumumuzun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Habertürk Anasayfa