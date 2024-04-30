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        Haberler Dünyadan The Weeknd'den Gazze'ye 2 milyon dolar bağış - Magazin haberleri

        The Weeknd'den Gazze'ye 2 milyon dolar bağış

        The Weeknd, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek olmak için 2 milyon dolarlık bağış yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:18
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        Gazze'ye 2 milyon dolar bağış
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        Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek olmak için XO İnsani Yardım Fonu'na 2 milyon dolar bağışladı.

        Bağış, 157 binden fazla Filistinli'nin besin ihtiyacını karşılamak için 1500 metrik ton buğday unu sağlayacak olan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yapıldı.

        The Weeknd, Aralık 2023'te de 2.5 milyon dolarlık bağış yapmıştı. 34 yaşındaki şarkıcı ayrıca, hayranlarını Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmaya çağırdı.

        Hayırseverliğiyle tanınan The Weeknd, ocak ayında, evsiz kalan binden fazla öğrenciyi desteklemek için Los Angeles merkezli School on Wheels örgütüne bağışta bulundu. Ayrıca son yıllarda Etiyopya, Lübnan gibi ülkelere yardımda bulundu, Covid ile mücadele için hayır kurumlarına milyonlarca dolar bağışladı.

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        #The Weeknd
        #gazze
        #BAĞIŞ
        #Filistin

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