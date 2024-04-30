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        Türkiye'nin tanıtımı ne durumda?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımına yönelik çalışmaları 2024'ün ilk çeyreğindeki verilerle güncelledi. GoTürkiye'nin takipçi sayısı, 14 milyon 300 bine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:04
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        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
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        Özellikle turizm kapasitesi yüksek ülkeler için tanıtım çalışmaları büyük önem arz ediyor. Söz konusu ülkeler, başka ülkelerden turist çekme adına her yıl, çok yüksek ölçekte tanıtım harcamaları yapıyor.

        Özellikle sosyal medya platformlarının bu kadar yoğun talep gördüğü günümüzde, tanıtım çalışmaları, daha da önemli hale geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'ün ilk çeyreğindeki turizm verilerini, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

        Peki Türkiye'nin tanıtım çalışmaları ne durumda?

        Sosyal medya platformlarına yönelik Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili GoTürkiye'nin takipçi sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024'ün ilk çeyreğindeki verilerle güncellendi. Toplam takipçi sayısı 14 milyon 300 bine ulaştı.

        • Facebook… 5.5 milyon

        • Instagram… 3.2 milyon

        • TikTok… 2.9 milyon

        • YouTube… 1.7 milyon

        • Twitter… 741 bin

        • Douyin… 252 bin

        • Vkontakte… 37 bin

        Başka ülkelerin Instagram’daki özel tanıtım hesapların takipçi sayısı şöyle;

        • Australia… 5.80 milyon

        • Go Türkiye… 3.2 milyon

        • Visit Dubai… 3.01 milyon

        • Iceland… 1.84 milyon

        • Explore Canada… 1.82 milyon

        • Spain… 0.97 milyon

        • İtalya.it… 0.90 milyon

        • mySwitzerland… 0.89 milyon

        Başka ülkelerin Tiktok’taki özel tanıtım hesaplarının takipçi sayısı ise şöyle;

        • discoverhonggkong… 3 milyon

        • GoTürkiye… 2.9 milyon

        • visit_ singapore… 1.8 milyon

        • visitbejing… 1.3 milyon

        • visittheusa… 0.90 milyon

        • NEOM (Saudi Arabia)… 0.76 milyon

        • visitqatar… 0.75 milyon

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        TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından 2024 Ocak - Nisan arasında Türkiye’nin tanıtımına ilişkin yapılan çalışmalar şöyle;

        TV İLETİŞİMLERİ

        • Ulusal Kanal… 33 ülke

        • Global Kanal… 200 +

        DİJİTAL İLETİŞİMLER

        • 67 ülke… 4.3 milyar gösterim

        BASILI İLETİŞİMLER

        • 8 Ülke… 32 mecra, 62 içerik

        REKLAM

        • 27 Ülke… 91 kampanya

        DİJİTAL SEYAHAT KANALI

        • 27 Ülke… 13 firma

        HAVAYOLLARI

        • 8 Ülke… 9 havayolu

        AĞIRLAMALAR

        • 62 Ülke… 37 şehir, 1068 kişi

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        #goTürkiye
        #turizm

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