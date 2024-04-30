İzmir'de sokakta bulunan yağ ve deri parçaları merdiven altı ameliyata ait çıktı! - Güncel haberler

İzmir'de sokakta bulunan yağ ve deri parçaları merdiven altı ameliyata ait çıktı! - Güncel haberler

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İzmir'de sokakta bulunan insana ait yağ ve deri parçalarının 'merdiven altı' tabir edilen bir yerde karın germe ameliyatı sonrası, vücuttan alınan parçalar olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesi 280 ve 282 Sokak'ta insana ait yağ ve deri parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

ADLİ TIP İNCELEME YAPTI İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı. Parçalar incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. REKLAM

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.