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        Haberler Kültür-Sanat The Tiger Lillies, İş Sanat’taydı

        The Tiger Lillies, İş Sanat’taydı

        Opera, vodvil ve çingene müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yakalayan Londra merkezli The Tiger Lillies, Avrupa turnesinin ilk konseri için 24 Nisan Perşembe akşamı İş Sanat'taydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:53
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        The Tiger Lillies, İş Sanat'taydı
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        Teatral performansları ve hicivli ifadeleri ile dikkat çeken Martyn Jacques, Adrian Stout ve Budi Butenop, teremin ve müzikal testere gibi alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri bir repertuvarı İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle paylaştı.

        2024 yılında yayımlanan albümleri “Lessons in Nihilism”in yanı sıra, diğer albümlerinden en sevilen şarkıları repertuvarına ekleyen topluluk “Cold Night in Soho”, “Banging in the Nails”, “Hell”, “Wish You Were Here”, “Stupid Life” gibi şarkılarıyla dinleyicilere yaklaşık iki saat süren bir müzik ziyafeti sundu.

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        İş Sanat’ın konser programı 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi ile devam edecek.

        Sanatçı “Sonicwonder” turnesi kapsamında 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Bu konserde Hiromi’ye Adam O’Farrill (trompet), Hadrien Feraud (bas) ve Gene Coye (davul) eşlik edecek.

        Bu sezonun son Parlayan Yıldızlar konserinin solistleri Eymen Mısırlı (piyano) ve Yağmur Tümer (keman), 28 Nisan Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda seyircinin karşısında olacak.

        Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerine katılmak için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

        İş Sanat etkinliklerinin biletlerini, tüm Biletix satış noktalarından; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

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        #The Tiger Lillies
        #İş Sanat
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