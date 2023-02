The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın programında değişiklik yok Türkiye’ye gelecekler - Magazin haberleri

Guy Ritchie, Jason Statham ile Hugh Grant’ın başrollerinde olduğu ‘Servet Operasyonu’nun bir bölümünü 2021’de Antalya’da çekmişti. Ritchie, yeni filmi ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ında bir bölümünü Antalya’da çekecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Servet Operasyonu'nun Antalya'daki setini ziyaret ederek Guy Ritchie ve Jason Statham ile sohbet etmişti.

‘Süpermen’ rolüyle tanınan Henry Cavill’in yanı sıra Eiza González ile Henry Golding’in başrollerini paylaşacağı filmin Antalya’daki çekimlerinin meydana gelen depremlerden dolayı iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. Zira, filmin çekimlerine 13 Şubat'ta başlanması gerekiyordu.

Henry Cavill

Guy Ritchie, yeni filminin Antalya’daki çekim programında bir değişiklik yapmadı. Ön hazırlık ekibini Antalya’ya gönderen Ritchie, buradaki hazırlıkların tamamlanmasından sonra çekim ekibi ve oyuncularla birlikte Türkiye’ye gelerek sete girecek. Ekibin Antalya'ya gelmesinin gecikme nedeni depremler değil, filmin ABD'deki çekimlerinin uzamasından kaynaklandı.

Guy Ritchie, ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın ABD'deki setinde görülüyor.

Damien Lewis'in aynı isimli kitabından uyarlanan ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare', Nazilerle mücadele için kurulan özel bir askeri birliğin hikâyesini anlatacak.

EXPO botanik parkının yanı sıra Antalya'nın birçok farklı noktasında çekimleri gerçekleştirilecek olan The Ministry of Ungentlemanly Warfare'da Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Til Schweiger, Hero Fiennes Tiffin, Henrique Zaga, Babs Olusanmokun da rol alacak.

ÖNERİLEN VİDEO