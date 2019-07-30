'The Irsishman'den ilk kareler

De Niro'nun 25'ten fazla kişinin ölümden sorumlu tetikçi Frank 'The Irishman' Sheeran'a canlandırdığı filmde Al Pacino ise 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği Başkanı olarak görev yapan Amerikan işçi sendikası lideri Jimmy Hoffa olarak hayranlarının karşısına çıkacak. Usta oyuncu Joe Pesci ise Pennsylvania'lı bir mafya babası olan Russel Bufalino'yu canlandırıyor.