"ROBERT DE NIRO HAYRANIYIM"



Sevgilisinin sette olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Aras çalışıyor, o yüzden tek geldim. Robert De Niro hayranıyım. Benim de Netflix'le bir projem var. 2020'de yayına girecek. Güzel bir kadromuz var. Yoğun bir set tempomuz başladı, çalışıyoruz" diyerek film hakkındaki duygularını dile getirdi.