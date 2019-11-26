26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
The Irishman oyuncuları kimler? The Irishman filminin konusu ne? soruları sadece yarın sadece Netflix üzerinden yayınlanacak film öncesinde soruluyor. Başrollerini Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin paylaştığı ve ABD'deki organize suç dünyasının anlatıldığı film şimdiden çok ses getirdi. Martin Scorsese imzalı film 'The Irishman'in Türkiye'deki özel gösterimi gerçekleşti. The Irishman ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
THE IRISHMAN OYUNCULARI KİMLER?
Senaryosunu Steven Zaillian'ın yazdığı yönetmenlik koltuğunda ise Martin Scorsese'ın oturduğu The Irishman filminin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano yer alıyor. Filmin müziklerini de Seann Sara Sella yaptı.
THE IRISHMAN FİLMİ KONUSU
2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor.
THE IRISHMAN İÇİN TÜRKİYE ÖZEL GÖSTERİMİ
'The Irishman'in, gerçekleştirilen Türkiye'deki özel gösterimine Abdullah Oğuz, Ali Sunal, Anta Toros, Bige Önal, Burak Deniz, Burcu Esmersoy, Cem Yılmaz, Çağlar Ertuğrul, Demet Akbağ, Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal, Ezel Akay, Gani Müjde, Genco Erkal, Ketche, İlker İnanoğlu, İpek Bilgin, İpek Yazıcı, Kubilay Aka, Nebil Özgentürk, Neslihan Yeldan, Nevra Serezli, Selma Güneri, Umut Sezgin, Varol Yaşaroğlu ve Yetkin Dikinciler katıldı.
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