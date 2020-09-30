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Haberlerİş-YaşamThe HERoes Top 100 2020 belli oldu

Demet İkiler The HERoes listesine ikinci kez seçildi

WPP’nin Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO'su Demet İkiler, The HERoes Top 100 Role Model Women Executives listesinde iki yıl üst üste yer aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İkiler, "Umarım Türkiye’deki tüm genç kadınlara bu yolda ilham kaynağı olabilir, pozitif değişimi sağlamaya ve kabul görmüş birtakım kalıpların sorgulanmasında kapı aralayabiliriz. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarıma var gücümle devam edeceğim" dedi. Liste, iş hayatında kadınları teşvik eden, işyerinde cinsiyet çeşitliliği için değişimi yönlendiren, iş yerindeki engelleri kaldıran ve yeni nesil çeşitli yetenekler için liderlik sağlayan yöneticileri içeriyor

30.09.2020 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
The HERoes Top 100 2020 belli oldu
HABERTURK.COM

Çalışma ortamında kadınları destekleyen ve cinsiyet eşitliğinde liderliği ile değişim yaratan 100 rol model kadın yöneticinin seçildiği The HERoes Top 100 Role Model Women Executives 2020 listesi açıklandı.

Reklam, halkla ilişkiler ve iletişim şirketi WPP’nin Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO'su Demet İkiler, bu yıl da listede yer aldı. İkiler'in, işyerinde cinsiyet eşitliğinin tesisi için değişimi yönlendiren liderlerden biri olarak gösterildiği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, liste, iş hayatında kadınları teşvik eden, işyerinde cinsiyet çeşitliliği için değişimi yönlendiren, iş yerindeki engelleri kaldıran ve yeni nesil çeşitli yetenekler için liderlik sağlayan yöneticileri içeriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demet İkiler, "Benim için bu listede yer almanın anlamı çok büyük. Umarım Türkiye’deki tüm genç kadınlara bu yolda ilham kaynağı olabilir, pozitif değişimi sağlamaya ve kabul görmüş birtakım kalıpların sorgulanmasında kapı aralayabiliriz. Kendimi birbirinden başarılı kadınların omuzlarında yükselen bir şirkette çalışmaktan dolayı da çok gururlu hissediyorum. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarıma var gücümle devam edeceğim" dedi.

WPP CEO'su Mark Read de, "Müşteriler için harika işler yaratma becerimiz, düşünce, fikir ve bakış açılarımızın çeşitliliğinden güç alıyor. WPP'yi özel kılan çalışanlarıdır. WPP genelinde liderlik rollerinde kadınların temsilini artırmaya odaklanmaya devam ederken, kadın liderlerimizin çoğunun “HERoes Kadın Rol Model” listesinde yer almış olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.

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