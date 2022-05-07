'The Bağcılar'a Bağcılar'da gala

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Osman Silahyürekli’nin oturduğu, oyuncu kadrosuna Erkan Can, Ertan Saban, Selim Erdoğan, Bayram Arslan ve Su Polen gibi ünlü isimlerin yer aldığı “The Bağcılar” filmi seyirciyle buluştu. Dün vizyona giren filmin galası, önceki akşam Bağcılar’daki bir alışveriş merkezinde yapıldı.

Yönetmenliğini Osman Silahyürekli'nin yaptığı ve oyuncu kadrosunda Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan gibi ünlü isimler yer aldığı "The Bağcılar" adlı filmde Bağcılar’ın arka sokaklarında yaşanan trajik olaylar anlatılıyor.

Uyuşturucu batağına bulaştırılan film, gençlerin yaşadıklarına dikkat çekiyor. Mahalle kültürünü ve sokak gerilimi üzerine kurulan "The Bağcılar", sokakları ele geçiren uyuşturucu düzenine başkaldırı amacıyla hazırlandı.

Bayram Arslan’ın kısıtlı imkânlarla ortaya çıkardığını ifade ettiği film sokak ve mafya gerilimine odaklanıyor.