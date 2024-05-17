Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

REKLAM advertisement1

Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde Roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında oda mezar bulduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada bu yıl kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. Kazı sırasında 1 ana mekan ve 3 arkosoliumdan oluşan oda mezar tespit ettik. Giriş kısmında bukranion olarak tabir ettiğimiz boğa kabartması bulunuyor. Orta kısımda girlant ve rozetler bulunmakta. Bu antik kentin, bulduğumuz bu tür oda mezarlarla turizm cazibesi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."