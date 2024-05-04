Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı
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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki alanda yeni dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.
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Çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını aktaran Alkan, "Turuş Kaya Mezarları'nda bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı.
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3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz.
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Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık" dedi.
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Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.
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