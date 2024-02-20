TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
- 1
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - [Gol iptali]
VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama olduğu için inceleme öneriyorum sana."
HAKEM: "Geldim. Elle dokunma var. Golü iptal ediyorum."
- 2
Alanyaspor - Adana Demirspor [Dakika 64]
VAR: "Elle oynama için sahada incelemeye davet ediyorum. Oyuncunun eli doğal konumda değil. Elini kaldırıyor ve topa temas ediyor."
HAKEM: "Eline temas olduğunu görüyorum ve penaltı veriyorum."
- 3
Hatayspor - Sivasspor [Penaltı iptali]
VAR: ''Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.''
VAR: ''Ümit temas anından başladım sana iki tane açıyı göstereceğim.''
HAKEM: ''Tamam hocam.''
VAR: ''Evet oynatalım. 11 numaralı oyuncu var. Diğer açıya geçiyorum.''
HAKEM: "Şimdi gördüm evet. 11 numara onun ayağını evet. Görüyorum. Başka açın var mı Koray hocam?''
VAR: "Bu 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı. En iyi bu açılarda gözüküyor. İki tane açıda gözüküyor."
HAKEM: "Tamam hocam benim için yeterli, haklısın."
HAKEM: "Evet gördüm. Elle oynama yok. Elle oynamayı iptal ediyorum ve hakem atışıyla oyunu başlatıyorum."
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- 4
VAR: "Kasti bir şekilde karnına doğru vuruyor, bir açı var. Sana sahada bir inceleme öneriyorum tamam mı? Buna bir bak. Şimdi ilk vuruş anını gösteriyorum sana."
HAKEM: "Evet göster."
VAR: "Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor. Bu temas anı. Şimdi normal hızda oynatacağım sana. Karnına doğru bir yumruk atıyor."
HAKEM: "Tamam bu bir yumruk.
VAR: "Şiddetli hareketten dolayı..."
HAKEM: "Şiddetini aramıyoruz. Bu bir yumruk. 3 numara değil mi?"
VAR: "Evet 3 numara. Hareket şiddetli hareket."
HAKEM: "Ben kararımı verdim, tamamdır."
- 5
Pendikspor - Trabzonspor [Dakika 26]
VAR: "Hocam inceleme öneriyorum. Siyahlı oyuncu topla oynuyor. Oyuncunun elle bir teması yok."
HAKEM: "Evet gördüm. Elle oynama yok. Elle oynamayı iptal ediyorum ve hakem atışıyla oyunu başlatıyorum."
- 6
Başakşehir - Kayserispor [Penaltı inceleme]
VAR: "Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim. Eller doğal konumda değil."
HAKEM: "Tamam ellerin açısına bakıyorum. Eller doğal konumda değil."
VAR: "Kolun hareketi... Top ele doğru gidiyor. Ve oynatıyorum sana."
HAKEM: "Tamam. Bana başka bir açı da gösterir misin?"
VAR: "Eliyle hareketi var."
HAKEM: "Burada yavaşlatarak bana gösterir misin?"
VAR: "Evet."
HAKEM: "Tamam gördüm, eline teması var. El açılıyor."
VAR: "Evet."
HAKEM: "Penaltı vereceğim."
VAR: "Evet penaltı."
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