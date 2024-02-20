TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

VAR: "Kasti bir şekilde karnına doğru vuruyor, bir açı var. Sana sahada bir inceleme öneriyorum tamam mı? Buna bir bak. Şimdi ilk vuruş anını gösteriyorum sana."

HAKEM: "Evet göster."

VAR: "Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor. Bu temas anı. Şimdi normal hızda oynatacağım sana. Karnına doğru bir yumruk atıyor."

HAKEM: "Tamam bu bir yumruk.

VAR: "Şiddetli hareketten dolayı..."

HAKEM: "Şiddetini aramıyoruz. Bu bir yumruk. 3 numara değil mi?"

VAR: "Evet 3 numara. Hareket şiddetli hareket."

HAKEM: "Ben kararımı verdim, tamamdır."