TFF, VAR hakemlerine psikolojik destek verecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun önemli unsurlarından biri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hakem kadrosuna yönelik bir adım atmaya hazırlanıyor. Federasyon, hakemlerin psikolojik sağlıklarını desteklemek ve performanslarını artırmak amacıyla özel bir programı hayata geçiriyor.

Futbolun dinamik yapısı içerisinde karşılaşmalar sırasında alınan zorlu kararlar, hakemler üzerinde büyük bir psikolojik baskıya neden olabilirken TFF de, VAR hakemlerinin mental sağlıklarını güçlendirmek ve performanslarını artırmak adına kapsamlı bir psikolojik destek programı başlatıyor.

Bu program ile uzmanlar tarafından yürütülen bireysel danışmanlık seanslarının yanı sıra VAR hakemlerine stresle baş etme, odaklanma teknikleri, karar verme süreçlerini optimize etme ve kritik anlarda sakin kalma stratejileri gibi konularda rehberlik edilmesi planlanıyor. TFF'de daha önce orta hakemlere de psikolojik destek veriliyordu.