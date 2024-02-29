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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, VAR hakemlerine psikolojik destek verecek - Futbol Haberleri

        TFF, VAR hakemlerine psikolojik destek verecek

        TFF, futbolun en önemli unsurlarından biri olan VAR sisteminin hakem kadrosuna yönelik yeni bir adım atıyor. Son dönemde birçok tartışmaya neden olan VAR hakemlerine psikolojik destek programı hayata geçiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:34
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        VAR hakemlerine psikolojik destek
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun önemli unsurlarından biri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hakem kadrosuna yönelik bir adım atmaya hazırlanıyor. Federasyon, hakemlerin psikolojik sağlıklarını desteklemek ve performanslarını artırmak amacıyla özel bir programı hayata geçiriyor.

        Futbolun dinamik yapısı içerisinde karşılaşmalar sırasında alınan zorlu kararlar, hakemler üzerinde büyük bir psikolojik baskıya neden olabilirken TFF de, VAR hakemlerinin mental sağlıklarını güçlendirmek ve performanslarını artırmak adına kapsamlı bir psikolojik destek programı başlatıyor.

        Bu program ile uzmanlar tarafından yürütülen bireysel danışmanlık seanslarının yanı sıra VAR hakemlerine stresle baş etme, odaklanma teknikleri, karar verme süreçlerini optimize etme ve kritik anlarda sakin kalma stratejileri gibi konularda rehberlik edilmesi planlanıyor.

        TFF'de daha önce orta hakemlere de psikolojik destek veriliyordu.

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