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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:25 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:25
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        TFF, Süper Lig’in 36. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Adana Demirspor - Gaziantep FK müsabakasının 36. dakikasında hakem Abdulkadir Bitigen VAR’dan gelen potansiyel kırmızı kart uyarısıyla kenara geldi. Ev sahibinde Balotelli, ceza sahası içerisinde kural dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.

        - Aynı mücadelenin 59. dakikasında Djilobodji’nin Mendoza’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Bitigen Djilobodji’nin ilk olarak topa müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

        - Sivasspor - Başakşehir maçının 45+1. dakikasında ev sahibinin Koita ile bulduğu gol sonrası VAR, hakem Bahattin Şimşek’e uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Şimşek pozisyon başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

        - Kasımpaşa - Antalyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında Ben Ounes’in şutunda Erdoğan Yeşilyurt’a çarpan topa hakem Oğuzhan Çakır ilk olarak köşe vuruşunu işaret etti. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Çakır, Erdoğan’ın elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

        - Pendikspor - Çaykur Rizespor maçının 45+2. dakikasında ev sahibi atağı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Rize ekibinde Halil İbrahim Pehlivan ile Pendiksporlu Halil Akbunar arasındaki ikili mücadelede ayağına temas belirleyen hakem Karaoğlan penaltı düdüğünü çaldı.

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