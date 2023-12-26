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        Haberler Spor Futbol TFF, Süper Kupa için Suudi Arabistan'a gidecek taraftarları uyardı - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Kupa için Suudi Arabistan'a gidecek taraftarları uyardı

        Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlar için uyarı metni yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 23:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:24
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        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
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        Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'a gidecek taraftarlar için uyarılarda bulundu.

        Buna göre Riyad'a gelecek Türk vatandaşlarının şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

        Ülkede olası acil durumlar veya polise ulaşmak için aranması gereken numara 999'dur.

        Acil tıbbi durumlar ve ambulans için 997'nin aranması gerekmektedir.

        Riyad'da bulunan hastaneler: Specialized Medical Center Hospital, King Faisal Specialist Hospital, Dr. Suleiman Al Habib Hospital, Dallah Hospital, Al Hammadi Hospital.

        Türk vatandaşlarının kimlik belgeleri ve pasaportlarını sürekli yanında taşımaları tavsiye edilir.

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        Kadın ve erkekler için dünya genelinde kabul gören genel görgü kuralları çerçevesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

        Telefon veya herhangi bir elektronik cihazla (drone vb.) izinsiz görüntü kaydedilmemesi gerekmektedir.

        İçmek için sadece şişe su kullanılması tavsiye edilmektedir.

        Türk ürünleri genel olarak birçok küçük veya büyük marketlerde bulunmaktadır. Suudi Arabistan'da bulunan büyük marketler ise: HyperPanda, Tamimi, Lulu, Othaim.

        Riyad'da bulunan Türk restoranlar: Beyzade, Sultan Steak House, Mado, Nusret, Bursa Kebap, As-Saraya, Topkapı, Üsküdar Steak House, Florya Steak, Mama Noura.

        Riyad'da bulunan dünya mutfakları: Cipriani (İtalya), Paul (Fransa), Eataly (Italya), Signor Sassi (Italya), MYAZU (Japonya), Loris (Lübnan), Shababik (Lübnan), Zafran (Hindistan), Wildfire Steakhouse (Brezilya), Kabana (Türk ve uluslararası mutfak).

        Riyad'da yerel yemeklerinin yenilebileceği restoranlar: Saudi Restaurants, Najd Village, Nobles, Cafe Bateel, Al Baik (fast food).

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        Riyad'da gezilebilecek mekanlar: Murabba Sarayı, Ulusal Müze, Skybridge ve KingdomTower

        Alışveriş Merkezi, Boulevard Citiy ve Boulevard World, Wonder Garden, U Walk, KAFD.

        Kamusal alanlarda genel görgü, kılık-kıyafet kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir.

        Ülkeye alkol, uyuşturucu, pornografik materyal veya domuz eti sokulmaması gerekmektedir.

        Ulusal hassasiyet içeren konularla (Etnik köken, inanç, cinsiyet vb.) ilgili hakaret niteliğinde ifadelerde bulunulmaması gerekmektedir.

        Polisle ve yerel makamlarla kurulacak iletişimde saygı kuralları çerçevesinde konuşulması ve hareket edilmesi önem taşımaktadır.

        Suudi Arabistan'da tribünler haricinde kamusal alanlarda toplu bir şekilde tezahürat, gösteri, yürüyüş yapılmaması gerekmektedir. Bu tür eylemler "kamu düzenine tehdit" olarak algılanabilmektedir.

        Stadyuma Galatasaray ve Fenerbahçe bayrakları ile Türk Bayrağı dışında başka bayrak alınmayacaktır.

        Türk Büyükelçiliği ve konsolosluk acil durum numaraları aşağıdaki gibidir: +966 50 712 71 46 +966 50 049 64 89

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        Suudi Arabistan'da yerel halkta Türkçe bilen sayısı çok az, İngilizce bilen kişi sayısı nispeten sınırlı olmasından dolayı aşağıda Arapça karşılığı yazılı kelimeleri iletişim için kullanabilirsiniz;

        Merhaba: Salam Alaykum

        Teşekkür ederim: Shukran

        Bir şey değil: Afwan

        Nasılsınız?: Kaif halak? Veya Kaif al hal?

        Ben iyiyim teşekkürler: Ana bikhayr shukran

        İsminiz nedir?: Eysh Esmk?

        Kaç para?: Be kam?

        Lütfen: Min Fdlek

        Evet: Eewa

        Hayır: La

        Hurma: Tamr (Hurma Arapça'da kadın anlamına geldiği için Hurma alımı sırasında Tamr denmesi yararlı olacaktır).

        SIKÇA SORULAN SORULAR:

        1. Kadınlar havalimanı - otel, otel - stat arasında tek başına seyahat edebilir mi? Evet seyahat edebilmektedirler.

        2. Soyadları farklı olan kadın erkek aynı otel odasında kalabilir mi? Birçok zincir otel evlilik cüzdanı sormamakla birlikte özellikle bazı küçük oteller sorabilmektedir.

        3. Kadınların Riyad'ta bulundukları sürece başını bağlama ve tesettür zorunluluğu var mı? Hayır böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

        4. Taraftarlar şehir merkezinde toplu şekilde tezahürat yapabilir mi? Suudi Arabistan'da tribün haricinde toplu bir şekilde tezahürat yapılmaması isabetli olacaktır. Bu tür eylemler "kamu düzenine tehdit" olarak algılanabilmektedir.

        5. Taraftarlar stat dışında ve çevresinde toplu olarak tezahürat yapabilir mi? Suudi Arabistan'da tribün haricinde toplu bir şekilde tezahürat yapılmaması isabetli olacaktır. Bu tür eylemler "kamu düzenine tehdit" olarak algılanabilmektedir.

        6. Taraftarların polis ile ilgili bir durum yaşamaları halinde nasıl davranmaları gerekir? Polisle herhangi bir şekilde tartışmamaya girilmemesi, ses yükseltilmemesi, fiziki temastan kesin suretle kaçınılması ve ülke kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir.

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