TFF Süper Kupa'da mali detaylar belli oldu!

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa maçının mali detayları da belli oldu.

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu programında yetkililerden aldığı resmi bilgileri paylaştı.

Ayan, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikişer kez onay alıyor. Tüm detaylar kulüplere teyitli şekilde iletiliyor, onaylandıktan sonra kamuoyuna duyuruluyor. 'TFF kararıdır, biz kabul ederiz' deniliyor. Süper Kupa'yı alan takım, 2,2 milyon Euro kazanacak. Kupayı alamayan takım ise 1.8 milyon Euro gelir elde edecek" ifadelerini kullandı.

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