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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Süper Kupa kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:25
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        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basına kapalı Divan Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

        "SÜPER KUPA, TÜRKİYE'DE OYNANSIN"

        Dursun Özbek, TFF tarafından 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ta oynanacağı duyurulan Süper kupa maçı için, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı" ifadesini kullandı.

        ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE CEVAP

        "Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içindeyim. Böyle mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı, biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle konuşmaya? Şu toplumu germeyelim diye maksimum çaba sarf ediyoruz. Peşine takalım, fotoğrafını çeksin... Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Niye böyle bir açıklama? Galatasaray, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklimi ortaya getirelim. Niye böyle bir açıklamalar, İnsanların fotoğraflarını çekin, tokatlayın..."

        "BİZ HEP İTİDALDEN YANA OLACAĞIZ"

        "Fenerbahçe başkanına bir tavsiyem var; Bunları yapmayın. Çünkü şu algıya geliyorum yavaş yavaş; Türkiye, hep bölünmeye çalışılmıştır. PKK, FETÖ, Türkiye'yi bölmeye çalışmadı mı? Yapılan açıklamalar da bu bölünmeye getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun. Burada sayın Selim Soydan'ın açıklaması akla geliyor. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. Niye? Hiç boşuna uğraşmasınlar, biz hep itidalden yana olacağız."

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