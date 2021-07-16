Geçen sezon Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan’ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF’den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi. İHA'nın haberine göre lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın UEFA’ya gönderdiği listede yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz yer alırken Oğulcan Çağlayan’ın ismi ise bulunmuyor.
LİSANS ÇIKARMAMA TALEBİ UYGUN GÖRÜLDÜ
TFF’nin Oğulcan’ın lisansını çıkarmama sebebi ise Çaykur Rizespor’un usulsüz transfer sebebiyle yaptığı başvuru. Rizespor’un başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray’ın Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro ödemesini hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Son olarak Rize temsilcisi TFF’ye Galatasaray’a transfer yasağı ve Oğulcan Çağlayan’ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve TFF bu talebi uygun görerek, Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı.
ELMAS: UEFA İZİN VERDİ, TFF VERMEDİ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen gün Habertürk TV'de yayınlanan programda konuya dair açıklama yapmıştı. UEFA'nın oyuncunun oynatılmasına izin verdiğinin altını çizen Elmas, "Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka kulüple davamız var. Mahkemede görülüyor. UEFA bize oynatma izni verdi ama TFF, Avrupa'da oynatmak için izin vermedi. Gerekçe yok! Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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