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TFF, Digiturk'ün ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin ortak açıklaması sonrasında Digiturk beIN Media Group'un ödemelerin tamamını gerçekleştirdiğine ilişkin yayımladığı açıklamaya cevap verdi.

18.12.2020 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
TFF, Digiturk'ün ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamaya cevap verdi. beIN Media'nın yaptığı "Ödemelerin tamamını yaptık" açıklaması üzerine TFF, "Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını ifa etmemiştir" denildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020-2021 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi Digiturk beIN Media Group, 2020-2021 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir." denildi.

Yayıncı kuruluşun bugüne kadar oynanan müsabakalarla ilgili ödeme yaptığı yönündeki beyanatının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu 'Digiturk, 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir' yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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