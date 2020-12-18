Karagümrük - Galatasaray maçında; iki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları 60 saniye boyunca topa dokunmadı ve olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.