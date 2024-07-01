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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF'den Türkiye - Avusturya maçı öncesi açıklama - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        TFF'den Türkiye - Avusturya maçı öncesi açıklama

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda yarın oynanacak Avusturya maçı öncesinde gündeme getirilen iddialar hakkında açıklamada bulundu: "40 ve üzerinde A Milli Futbol Takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde Milli Takımımızda görev almış Teknik Direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli Teknik Direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarımıza davet edilmişlerdir."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:49
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        TFF'den iddialarla ilgili açıklama
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        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiyemiz için son derece önemli olan yarınki Avusturya maçı öncesinde, daha önce de farklı şekillerde dezenformasyon amacıyla gündeme getirilen asılsız iddialara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır.

        Öncelikle belirtmek isteriz ki, geçmiş yıllarda 40 ve üzerinde A Mili Futbol Takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde Milli Takımımızda görev almış Teknik Direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig’de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli Teknik Direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarımıza davet edilmişlerdir.

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        Davetimiz üzerine Almanya’ya gelerek ya da ülkemizden manevi desteğini göndererek Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmalarında vatansever milletimiz ile tek yürek olup ‘Bizim Çocuklar’a kalpten destek veren eski milli futbolcularımıza ve teknik direktörlerimize taşıdıkları kimliğin ve sorumluluğun gereğini örnek bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz.

        Kendilerinin veya hizmet ettikleri odaklarının menfaatini ülke çıkarlarından üstün tutan, manipülasyon, dezenformasyon,türlü yalan ve iftiralarla menfaat peşindeki kişileri de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

        Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; ürettikleri spekülasyonlarla milli birliğimizi ve tarih yazmaya devam eden A Milli Futbol Takımımızın motivasyonunu, kusursuz devam eden A Milli Takım kamp huzurunu bozmayı hedefleyen art niyetli kişilere ve gruplara asla fırsat vermeyeceğiz.

        Avrupa Futbol Şampiyonası’na tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak katılan, son 16 turuna yükselen en genç kadroya sahip A Milli Futbol Takımımıza başından beri TEK YÜREK olarak destek veren değerli futbol insanlarına, sorumlu medya mensuplarına, yurtta ve dünyanın her yerinde kalbi Ay Yıldız için atan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

        Bu turnuvada olduğu gibi Milli formayı giyen evlatlarımızla Türk Milleti olarak hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz."

        NE OLMUŞTU?

        Uzun yıllar hem Galatasaray'ın hem de milli takımın kaptanlığını yapan Bülent Korkmaz, YouTube'da EURO 2024'ü yorumladığı bir programda TFF'ye sitem etmişti.

        EURO 2024 F Grubu son maçında oynanan Çekya karşılaşması için kendisine davet geldiğini söyleyen Korkmaz, Hollanda'da olduğu için ek bilet talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını belirtmişti.

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