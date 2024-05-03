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        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF'den imza sayısı açıklaması - Futbol Haberleri

        TFF'den imza sayısı açıklaması

        Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın imza kampanyasına dair açıklama taptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:58
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        TFF'den imza sayısı açıklaması
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan geçerli imza sayısının 94 olduğunu belirterek, İstanbulspor yönetiminin 136 imza topladık beyanının doğru olmadığını açıkladı.

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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kanunla kurulmuş, özerk bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu; kuruluş kanunu, ana statüsü, talimatı ve yönetmelikleri doğrultusunda yönetilen FIFA ve UEFA 'ya bağlı uluslararası resmi bir kurumdur. Kendisine noter yoluyla ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzalar kayda alınmaktadır.

        Bu bağlamda 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür.

        Ayrıca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 1. Lig Kulüpler Birliği, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği birbirlerinden bağımsız üç ayrı kurumdur. Hiçbir birlik başkanı diğer birlikler adına karar verici ve sözcü olmadığı gibi, bu birliklere üye tüm kulüpler tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kulüp başkanı da tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü değildir. Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar.

        Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.

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