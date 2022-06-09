TFF başkanlığına 2 aday!

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü ve seçimli genel kurulu için adaylık başvuru süresi bugün 17.00'de sona erdi.

TFF Başkan adaylığı için ilk başvuruyu Mehmet Büyükekşi yapmıştı. Pazarspor Eski Başkanı Hüseyin Yangın TFF Genel Sekreterliği'ne adaylık dilekçesini göndererek Büyükekşi'ye rakip oldu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ

307 delegesi bulunan TFF Genel Kurulu'nda 155 oy alan aday çoğunluk sağlayacak. Adayların, toplam delege sayısının 5'te 1'i kadar ıslak imzayı seçim gününe kadar toplama hakkı bulunurken, yönetim kurulu listelerini ise seçim günü divan başkanlığına sunacaklar. Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF Başkanı olacak.

HÜSEYİN YANGIN

Seçim gününe kadar çekilme olmazsa iki aday arasında geçecek genel kurula mevcut başkan Servet Yardımcı beklenenin aksine aday olmadı.

HÜSEYİN YANGIN: SERVET YARDIMCI ADAY OLMAYINCA GÖREVE TALİP OLDUM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Hüseyin Yangın, "Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamasını bekledim. Ancak aday olmayacağını öğrendiğimde zaten dilekçem hazır bekliyordu, göreve talip oldum" dedi.

16 Haziran'da Ankara'da yapılacak Genel Kurul için dilekçesini bugün TFF Genel Sekreterliği'ne teslim eden Pazarspor eski Başkanı Hüseyin Yangın, şu ifadeleri kullandı:

"Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamasını bekledim. Ancak aday olmayacağını öğrendiğimde zaten dilekçem hazır bekliyordu, göreve talip oldum. 16.40'ta TFF'ye adaylık dilekçemi teslim ettim. İkinci bir aday olarak futbol ailesinin karşısına alternatif olarak çıktım. Bilgim ve geçmişimle bu işin üstesinden gelebileceğimi ve futbolu başka seviyeye getirebileceğimi düşünüyorum. Göreve gelecek başkanın süresi 1 yıl ve ben bu göreve hazırım. Şimdi imzaları toplamaya başlayacağım. Mehmet Büyükekşi kendisini tek aday olarak lanse edip imza topladı ama bu iş bugün 17.00'de sona erecekti. Ben de Servet Beyi bekleyerek başkanlığa o şekilde talip oldum. TFF'ye gittiğimde Servet Bey ile de görüştüm, adaylığımdan dolayı tebrik etti. Seçim gününe kadar 62 ıslak imza toplayarak haziruna teslim edeceğim. Süper Lig'den başkanlarla görüşmelerim oluyor. Ayrıca 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin de kurucu başkanıyım" dedi.