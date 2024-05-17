TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi - Futbol Haberleri

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi - Futbol Haberleri

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74'üncüsü düzenlenen FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "Dersimiz Futbol" projesiyle ilgilenen FIFA Başkanı Infantino, 1 milyon hedefiyle çıkılan ve 16 pilot ilde 6 ay gibi kısa bir sürede 500 bin öğrenciye ulaşılan çalışma hakkında Büyükekşi'den detaylı bilgi aldı.

Başkan Infantino, FIFA olarak erken yaşlarda çocukları futbolla buluşturmayı çok önemsediklerine dikkati çekerek, "TFF'nin 'Dersimiz Futbol' projesi çok önemli ve güzel bir proje. FIFA olarak bu projeye destek verdiğimiz için çok memnunuz." diye konuştu.

REKLAM FIFA Kongresi'nde TFF'yi başkan Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti. 2027 Kadınlar Dünya Kupası Brezilya'da FIFA Kongresi'nde önemli kararlara imza atıldı. Filistin Futbol Federasyonunun, İsrail Futbol Federasyonunun üyeliğinin askıya alınması ile ilgili başvurusu üzerine FIFA Konseyine sunulmak üzere iki ay içinde bir rapor hazırlanması ve bu raporun değerlendirilmesi amacıyla FIFA Konseyinin olağan toplantı zamanını beklemeden toplanması kararına varıldı.

Irkçılığa karşı ortak tavır gösterilerek birlikte hareket edilmesi de karara bağlandı. Geçmiş ve gelecek dönem bütçelerinin onaylandığı genel kurulda yapılan oylama sonucu Brezilya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandı.