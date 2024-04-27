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        Haberler Spor Futbol TFF 2. Lig'e yükselen takımlar - Futbol Haberleri

        TFF 2. Lig'e yükselen takımlar

        TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla gruplarda şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:10
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        2. Lig'e yükselen takımlar belli oldu!
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        Ligde 4 grupta da son hafta karşılaşmaları oynandı. 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 sezonu birincilikle tamamlayarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

        1. Grup'ta Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, 2. Grup'ta Hacettepe 1945, Amber Çay Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, 3. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül, 4. Grup'ta ise Siirt İl Özel İdaresi, İdaş Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

        2. Lig'e yükselmek için play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada bitiren 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Çimentaş Elazığspor, 3 Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor, 4. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor play-off 3. turunda mücadele edecek.

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        3. Lig'de play-off 1. tur eşleşmeleri şöyle:

        1. Grup:

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor

        52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor

        2. Grup:

        Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi

        Turgutluspor-Efeler 09

        3. Grup:

        Silivrispor-Belediye Kütahyaspor

        Bornova 1877 Sportif Faailyetler-Kuşadasıspor

        4. Grup:

        Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım

        Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestelspor

        SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

        3. Lig'de son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu:

        1. Grup:

        Aliağa-Kırıkkalegücü: 6-3

        Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor: 2-4

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-0

        Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor: 4-2

        Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu: 1-1

        Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor: 3-4

        Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-1

        2. Grup:

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        Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor: 3-2

        Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor: 2-3

        Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

        Amasyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0

        Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor: (Amber Çay Eynesil Belediyespor sahaya çıkmadı)

        Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka: (Sapanca Gençlikspor sahaya çıkmadı)

        Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi: 0-1

        Not: TFF, Elazığspor ve Karşıyaka'yı rakipleri sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 galip ilan edecek.

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