TFF 2. Lig'de 8. hafta sonuçları
TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Vefa Group Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0
Ankara Demirspor-Bucaspor 1928: 0-1
Ankaraspor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0
Nazilli Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0
Altınordu-Serik Belediyespor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Adıyaman FK: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon: 0-3
Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-0
- Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Düzce Cam Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-6
Denizlispor-İnegölspor: 2-0
Sarıyer-Fethiyespor: 2-2
Uşakspor-Isparta 32: 0-2
Belediye Derincespor-Karaman FK: 0-0
Somaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Menemen FK-GMG Kastamonuspor: 1-1
İskenderunspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 1-0