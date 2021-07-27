Kripto para piyasanın en büyük 3. para birimi konumundaki Tether, dün Bloomberg'de yer alan "soruşturma açılacak" haberini yalanladı.

Tether, ABD Adalet Bakanlığı'nın şirkete yönelik soruşturma açmaya değerlendirdiği haberine ilişkin açıklamada haberi 'bayat iddialara dayalı ve tık alma amaçlı' olarak nitelendirildi.

Açıklamada şirketin sektöre öncülük etmeye devam edeceği ve otoritelerle işbirliğini sürdürdüğü vurgulandı.