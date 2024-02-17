Tete'nin menajerinden ayrılık açıklaması
Galatasaray'da forma giyen Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başında Galatasaray'a katılan Tete, sarı kırmızılı forma ile toplamda 32 maça çıkarken, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi
- 1
Galatasaray'da forma giyen Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
- 2
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya açıklamalarda bulunan Bueno, oyuncusunun Palmerias'a transfer olacağı yönündeki dedikoduları yalanladı ve böyle bir transferin mümkün olmadığını açıkladı.
- 3
Tete'nin Brezilya'ya dönmeyi düşünmediğinin altını çizen Bueno, 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini aktardı.
-
- 4
Sezon başında Galatasaray'a katılan Tete, sarı kırmızılı forma ile toplamda 32 maça çıkarken, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
- 5