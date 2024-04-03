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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi - Otomobil Haberleri

        Tesla satışlarında 2020'den bu yana ilk düşüş

        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken, 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedildi. Tesla hisseleri dün gelen sonuçların ardından yüzde 4.9 gerilerken, 2024 genelindeki düşüş yüzde 32.9'u buldu. Böylece yıl genelinde şu ana kadar Tesla'nın piyasa değeri 259 milyar dolar eridi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 08:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 08:30
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        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
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        Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

        Buna göre, şirket birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 440 bin 808 araç üretmişti.

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        Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

        Böylelikle Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8.5 ile 2020'den bu yana ilk kez azalış kaydetti.

        Tesla, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle yaşanan tedarik sorunları ve yangın sonucu elektrik kesintisi nedeniyle Berlin yakınlarındaki fabrikasında üretimin durma noktasına gelmesi gibi bir dizi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

        Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerini yayımlamasının ardından dün yüzde 4.9 değer kaybetti. Hisseler 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 32.9 değer kaybetti.

        Bu süreçte elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değeri de yaklaşık 259 milyar dolar eriyerek 530.7 milyar dolara düştü.

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