Tesla Optimus'un yeni yetenekleri yayınlandı

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Uzun bir süredir sosyal medya devi Twitter (X) ile gündem yaratan milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda da yapay zekânın gelişiminin yavaşlatılması gerektiği açıklamaları ile dikkat çekmişti. Musk Musk'ın bu açıklamaları sonrası kendisinin de özellikle Tesla ile yapay zekâ üretimi olması dolayısıyla rakiplerini yavaşlatmak istediği söylentileri de çıkmıştı.

Şimdi ise yayınlanan yeni video ve Elon Musk'ın paylaşımları ile Optimus robotunun yeni özellikleri tanıtıldı.

İLK DUYURULDUĞUNDA CİDDİYE ALINMAMIŞTI

Tesla Bot olarak da bilinen Optimus, koyu Tesla hayranlarının dışındaki birçok kişi tarafından ciddiye alınmadı ve bunun iyi bir nedeni var.

İlk duyurulduğunda, CEO Elon Musk'ın görsel yardım için robot kılığına girmiş bir dansçı ile yarı pişmiş bir fikir gibi görünüyordu. Ayrıca, geçen yıl Tesla AI Günü'ndeki demonun etkileyici olmaktan daha az olmasına yardımcı olmadı.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖



Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.



Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘)



→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023

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GÜNCELLEME İLE DAHA İLGİ ÇEKİCİ HALE GELDİ

Ancak, Tesla'nın bu yılın başlarında yapılan 2023 hissedarlar toplantısındaki son güncellemeyle proje bir miktar güven oyu aldı.

O zamanlar Tesla, hepsi daha gelişmiş görünen ve aslında yararlı görevleri yerine getirmeye başlayan birkaç prototip daha gösterdi.

Tesla şimdi Optimus'ta, robotun nesneleri özerk olarak sıralama yeteneğini gösteren bir video ile yeni bir güncelleme yayınladı.

RENKLERİ AYIRT EDEBİLİYOR

Tamamen otonom sürüşlerin en son sürümleri gibi, Tesla da Optimus'un artık uçtan uca sinir ağları ile eğitildiğini açıkladı.

Video, Tesla'nın bu güncellemede daha rafine görünen Tesla botu ile tekrar ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Mekanik, tek ayak üzerinde bir prototip dengeleme ile daha istikrarlı görünüyor. Yayınlanan videolardan bir tanesinde renkleri de ayırt edebildiği görünen Optimus, farklı renklerdeki şekilleri ayrı kutulara yerleştiriyor. Bununla birlikte dengesini de ortaya koyan robot tek ayak üzerine kalkarak 'namaste' selamı veriyor.