Tesla'nın pick-up modeli 4 yılın ardından satışa çıkıyor
Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından ilk sahiplerine teslim ediliyor. Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti. Elektrikli pick-up model rakiplerinden farklı tasarımı ile dikkat çekiyor
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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck satışa çıkıyor.
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Rakiplerinden farklı çizgileri ile dikkat çeken Cybertruck, ilk kez 2019 yılından tanıtılmıştı.
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Tanıtıldığı günden beri satışa çıkış tarihi sürekli ertelenen elektrikli aracın ilk seri üretimi ise Temmuz 2023'te başlamıştı.
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Tesla, aracın gövdesi ve camlarının darbelere dayanıklı olduğu açıklıyor. Ayrıca gövdenin paslanmaz çelikten imal edildiği de o dönem yapılan açıklamalara yansımıştı.
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Fakat, Cybertruck 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşlar aracın camlarını kırmış ve araç yapılan açıklamaların gerçekliğinin sorgulanmasına yol açmıştı.
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Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.
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O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.
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Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.
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Ford, elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretim kapasitesini yüksek talep nedeniyle yıllık üretim kapasitesini ikiye katladı.
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Elektrikli araç startup'ı Rivian'ın geliştirdiği pick-up model R1T de, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'de birçok kuruluş tarafından yılın pick-up modeli seçilerek dikkat çekti.
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Cybertruck'ın özelliklerine bakacak olursak, tek motorlu 400 km menzile sahip ve arkadan itişli versiyon, 6.5 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkabiliyor.
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Çift motorlu ve 480 km menzile sahip versiyon ise, 4.5 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkıyor. Bu versiyon 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.
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Serinin en üst basamağında ise, 800 km menzil sunan üç motorlu versiyon yer alıyor. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip bu versiyon, 2.9 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkıyor.