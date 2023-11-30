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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın pick-up modeli 4 yılın ardından satışa çıkıyor - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın pick-up modeli 4 yılın ardından satışa çıkıyor

        Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından ilk sahiplerine teslim ediliyor. Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti. Elektrikli pick-up model rakiplerinden farklı tasarımı ile dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 07:37 Güncelleme: 30.11.2023 - 07:37
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        • 1

          ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck satışa çıkıyor.

        • 2

          Rakiplerinden farklı çizgileri ile dikkat çeken Cybertruck, ilk kez 2019 yılından tanıtılmıştı.

        • 3

          Tanıtıldığı günden beri satışa çıkış tarihi sürekli ertelenen elektrikli aracın ilk seri üretimi ise Temmuz 2023'te başlamıştı.

        • 4

          Tesla, aracın gövdesi ve camlarının darbelere dayanıklı olduğu açıklıyor. Ayrıca gövdenin paslanmaz çelikten imal edildiği de o dönem yapılan açıklamalara yansımıştı.

        • 5

          Fakat, Cybertruck 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşlar aracın camlarını kırmış ve araç yapılan açıklamaların gerçekliğinin sorgulanmasına yol açmıştı.

        • 6

          Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.

        • 7

          O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.

        • 8

          Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.

        • 9

          Ford, elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretim kapasitesini yüksek talep nedeniyle yıllık üretim kapasitesini ikiye katladı.

        • 10

          Elektrikli araç startup'ı Rivian'ın geliştirdiği pick-up model R1T de, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'de birçok kuruluş tarafından yılın pick-up modeli seçilerek dikkat çekti.

        • 11

          Cybertruck'ın özelliklerine bakacak olursak, tek motorlu 400 km menzile sahip ve arkadan itişli versiyon, 6.5 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

        • 12

          Çift motorlu ve 480 km menzile sahip versiyon ise, 4.5 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkıyor. Bu versiyon 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.

        • 13

          Serinin en üst basamağında ise, 800 km menzil sunan üç motorlu versiyon yer alıyor. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip bu versiyon, 2.9 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkıyor.

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