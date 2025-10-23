Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.620,17 %0,65
        DOLAR 41,9822 %0,12
        EURO 48,7820 %0,02
        GRAM ALTIN 5.557,92 %0,49
        FAİZ 40,59 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 66,54 %1,59
        BITCOIN 109.457,00 %1,64
        GBP/TRY 56,0430 %-0,01
        EUR/USD 1,1592 %-0,16
        BRENT 64,75 %3,45
        ÇEYREK ALTIN 9.087,21 %0,49
        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın kârında düşüş - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın kârında düşüş

        Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tesla'nın kârında düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tesla, 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalışla 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 62 sent olan hisse başına kârı ise bu yılın aynı döneminde 39 sente indi.

        Tesla'nın geliri yılın üçüncü çeyreğinde tahminleri aşarken, kârı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        REKLAM

        TESLİMAT SAYILARINDA ARTIŞ

        Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel çapta 447 bin 450 otomobilin üretimini yaparken, 497 bin 99 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 azalırken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 7 artış kaydetti.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte küresel çapta rekor düzeyde araç teslimatı ve enerji depolama sistemi kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.

        Bu güçlü performansın da rekor düzeyde gelir elde edilmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerinde yeni ürünler sunmaya devam edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Ticaret, gümrük vergileri ve maliye politikalarındaki değişikliklerin yol açtığı kısa vadeli belirsizliklerle karşı karşıya olsak da uzun vadeli büyüme ve değer yaratmaya odaklanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa