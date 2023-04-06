PİLE 8 YIL, ARACA 4 YIL GARANTİ
Online kanallardan sipariş verilebilecek Tesla Model Y için 10 bin TL'lik ön sipariş bedeli ödemek gerekiyor. Modellerin teslimatı ise Mayıs ayında başlayacak.
Tüm versiyonlar 8 yıl pil, 4 yıl araç garantisi ile satışa sunuluyor. Fakat, Model Y Long Range 4 yıl/190 bin km, Model Y Performance ise 4 yıl/160 bin km'ye kadar garanti sunuyor.
Verilen bilgiye göre, arkadan itişli versiyon Berlin fabrikasında henüz yeni üretime girdiğinden, bu otomobilin teslimatları diğer versiyonlara göre daha uzun sürebilir.