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Tesla fiyat listesi belli oldu! Elektrikli araç Tesla Türkiye satış fiyatı ne kadar ve Model Y özellikleri neler?

Tesla fiyat listesi açıklandı! Tesla Türkiye satış fiyatı ne kadar ve Model Y özellikleri neler?

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli Tesla şirketi, Türkiye'de faaliyetlerine başladığını açıkladı ve 4 Nisan itibariyle satışlara geçti. Elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan Tesla'nın Türkiye'de satışa çıkan Model Y aracı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!

Giriş: 06.04.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü teknoloji devi Tesla, Türkiye'de satışlarına başladı. 4 Nisan itibariyle başlayan satışlar sebebiyle binlerce vatandaş; Tesla Türkiye satış fiyatı ne kadar ve Model Y özellikleri neler sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, konuyla ilgili detaylar...

  • TESLA FİYAT LİSTESİ

    Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; 3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulan Model Y, giriş versiyonunda arkadan itişli olarak 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor.

    Model Y'nin çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip Long Range versiyonu ise, 533 kilometre menzil ile 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek.

    Tesla'nın Türkiye'deki en pahalı versiyonu ise, Model Y Performance oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip otomobil 514 km menzile sahip ve fiyatı da 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.

  • TESLA TÜRKİYE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

    Tesla'nın Türkiye'ye giriş fiyatlarının Avrupa'nın altında olduğunu kaydeden yetkililer, fiyatların lansmana özel olduğunu belirterek, Tesla'nın araç fiyatlarını arz-talep dengesine göre belirlediğini bildirdi.

    Tesla'nın satış hedefi ve Türkiye'ye ne kadar araç getireceği gibi rakamlar ise paylaşılmadı. Fakat, edindiğimiz kulis bilgisi, şirketin 2023 için 5 bin adetlik satış projeksiyonu yaptığı yönünde.

  • TESLA OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

    Almanya’da ve ABD’de üretilen Tesla Model Y, ABD'de sadece çift elektrikli motorlu versiyonu ile satılırken, Avrupa'da ise otomobilin arkadan itişli versiyonları da tüketiciye sunuluyor.

    Dolayısı ile Türkiye'de de ilk etapta otomobilin arkadan itişli versiyonun satışa sunulacağı söylenebilir.

  • Bu versiyonda batarya kapasitesi 60 kWh, elektrikli motor gücü ise 220 kW olarak açıklanıyor. Otomobilin menzili ise 452 kilometre seviyesinde.

    Tesla Model Y'nin ise uzunluğu 4.75 metre, genişliği 1.9 metre ve yüksekliği 1.62 metre olarak açıklanıyor

  •  Tesla
      RWD
    Batarya 60 kWh
    Güç 220 kW
    Menzil 452 km
    Şarj süresi (DC) 25 dk
    Uzunluk/Genişlik/Yükseklik 4751/1921/1624 mm

  • SERVİS HİZMETİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPACAK

    Tesla, satış hizmetleri ile birlikte servis ve şarj hizmetlerini de kullanıcılara sunacağını açıkladı.

    Bu kapsamda ilk servis noktasını yine Mayıs ayında İstanbul'da hizmete sunacak şirket, edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde servis hizmetleri konusunda bir işbirliği duyuracak.

    Ayrıca, Türkiye'de 'grey market' Tesla sahipleri de bu servis noktalarından faydalanabilecek.

  • TESLA ŞARJ ÜCRETİ NE KADAR?

    Tesla'nın 'Supercharger' isimli şarj istasyonları da ilk etapta İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 noktada devreye alınacak. 250 kW güç aktarım kapasitesine sahip bu istasyonlar, sadece Tesla sahiplerine değil, tüm elektrikli araçlara hizmet verecek.

    Bu istasyonlarda Tesla otomobiller için kW başına 6.9-7.7 TL arasında, Tesla olmayan otomobiller için ise kW başına 8.6 TL fiyat tarifesi uygulanıyor.

  • PİLE 8 YIL, ARACA 4 YIL GARANTİ

    Online kanallardan sipariş verilebilecek Tesla Model Y için 10 bin TL'lik ön sipariş bedeli ödemek gerekiyor. Modellerin teslimatı ise Mayıs ayında başlayacak.

    Tüm versiyonlar 8 yıl pil, 4 yıl araç garantisi ile satışa sunuluyor. Fakat, Model Y Long Range 4 yıl/190 bin km, Model Y Performance ise 4 yıl/160 bin km'ye kadar garanti sunuyor.

    Verilen bilgiye göre, arkadan itişli versiyon Berlin fabrikasında henüz yeni üretime girdiğinden, bu otomobilin teslimatları diğer versiyonlara göre daha uzun sürebilir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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