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Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck satışa sunuldu. Tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından fiyatı resmi olarak açıklanan aracın başlangıç fiyatı tahminleri aşarak 60 bin 990 dolar oldu.

Cybertruck'ı ilk kez 2019'da tanıtan şirketin CEO'su Elon Musk, o dönem aracın fiyatının 40 bin dolar seviyesinde olacağını belirtmişti.

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197 yapımı James Bond filmi 'The Spy Who Loved Me'deki denizaltından esinlenerek otomobilin geliştirdiklerini açıklayan Musk, aracın gövdesinin paslanmaz çelikten imal edildiğini bildirdi.

Cybertruck'ın fiyatı tercih edilen motor ve donanım özelliğine göre 99 bin 990 dolara kadar çıkıyor.

911 İLE YARIŞTIRDI

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli pick-up modelin spor otomobillerden daha hızlı olduğunu vurgulayarak, "Sonunda gelecek gelecek gibi görünmeye başladı" dedi. Musk, aracın Teksas'taki tanıtımında, Porsche 911 taşıyan bir Cybertruck ile başka bir Porsche 911'in drag yarışının videosunu katılımcılara izletti.

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Beats a Porsche 911 while towing a 911

pic.twitter.com/4YdS1tKQse — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Cybertruck'ın en güçlü versiyonu 2024'te satışta olacak. Aynı dönemde aracın dört tekerlekten çekişe sahip daha az güçlü versiyonu da müşteriler ile buluşacak. Aracın giriş versiyonu olan arkadan itişli versiyon ise 2025'te teslim edilmeye başlanacak.

KIRILMAZ DENİLEN CAMLAR KIRILDI

Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti.

Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.

O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.

Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.

Cybertruck, rakiplerinden farklı tasarımı ile dikkat çekerken, ABD'de satılan diğer elektrikli pick-up modeller arasında başlangıç fiyatı görece ucuz kalıyor.