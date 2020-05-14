Elektrikli araç üretici Tesla, Çin'de bir süre önce devreye aldığı fabrikasında, Model 3 isimli otomobilinin yeni bir versiyonunu üreteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Model 3'ün daha uzun menzile sahip bir versiyonunun Şangay'daki tesiste üretileceği belirtildi.

Çin'de 48 bin dolara denk gelecek şekilde 344 bin yuan fiyata sahip olacağı belirtilen otomobilin, yakında satışa çıkacağı kaydedildi.

Model 3'ün standart versiyonu ise ülkede 271 bin yuandan alıcı buluyor.

Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak Almanya'nın Berlin kentindeki tesisin de çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

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