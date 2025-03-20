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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla binlerce aracını geri çağırdı - Otomobil Haberleri

        Tesla binlerce aracını geri çağırdı

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, dış panelindeki bir sorun nedeniyle 46 bin 96 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:43
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        Tesla binlerce aracını geri çağırdı
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        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2024-2025 model Cybertruck araçları kapsadığı belirtildi.

        Açıklamada, 46 bin 96 aracın paslanmaz çelikten yapılmış bir dış kaplama panelinin ayrılıp araçtan kopma riski olduğu kaydedildi.

        İdare'nin açıklamasında, kopan panelin yolda tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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