TESKOMB Başkanı Akgül: Esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, yazılı açıklamasında, boykot çağrılarına karşı, esnaf ve sanatkarların kendi öz sermayesi olmayan, günlük kazancıyla geçimini sağlamaya çalışan ve bu nedenle desteğe her zaman ihtiyaç duyan bir kesim olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de oluşabilecek en küçük olumsuzlukta, doğal afetlerde veya siyasi krizlerde en önce etkilenen kesimin küçük esnaflar olduğunu belirten Akgül, şunları kaydetti:

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"Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız. Siyasi arenadaki tartışmalar kendi zemininde kalmalıdır. Asrın felaketi depremde, sel felaketlerinde, ekonomik daralma yaşanılan zamanlarda olduğu gibi bugünde esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü desteği sağlamaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."