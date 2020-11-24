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TESK'ten yapılan açıklamada, "FYY Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde anlaşmayı imzalayan alacaklı kuruluşlara, ilgili başvurulardan yapılandırma tutarı azami 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçlarının, azami 24 ay vadeli olmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasında maktu komisyon alınmaması, sadece yapılandırma tutarının azami yüzde 1'ine kadar komisyonun tahsil edilmesi, bu anlaşmayı imzalayan kuruluşların faydalanması kararı alındı. Bu anlaşmayla esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluş ile 100 bin liraya kadar olan ticari borçlarını yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, yapılandırma koşullarının ise ana hatlarıyla FYY Çerçeve Anlaşması'nda (Küçük Ölçekli Uygulama) yer aldığı kaydedildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun başvurusu üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Anlaşma ile esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluş ile ticari borçlarını yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı” dedi.

Yapılan anlaşma ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılma koşullarını maddeler halinde şöyle açıkladı.

1-) Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 24 ay olabilecek, vade sayısı, esnaf ve sanatkârımızın talebine ve ödeme imkanına göre ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından belirlenecek.

2-) En fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek, ödemesiz döneme ilgili banka veya finans kuruluşu karar verecektir.

3-) Faiz oranı, esnaf ve sanatkârımızın talebine göre sabit veya değişken olabilecek.

4-) Banka veya finansman kuruluşu, yapılandırılan tutarın yüzde 1’ine kadar komisyon alabilecek.

5-) Tüm yeniden yapılandırma işlemleri Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek, döviz bazında yapılandırma yapılmayacak.

6-) Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10’unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek.

7-) Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı geçemeyecek.

8-) Bankalara ve/veya finansman kuruluşlarına borcu olan esnaf ve sanatkârlarımız, yeniden yapılandırma için en fazla borcun olduğu banka veya finansman kuruluşuna başvuru yapacak.

9-) Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgiler, borçlu olunan banka veya finans kuruluşundan alınabilecek. En fazla borç bulunan banka veya finans kuruluşunun başvuruyu kabul etmemesi halinde borç tutarı açısından ikinci sıradaki banka veya finans kuruluşuna başvuru yapılabilecek, 3 banka veya finans kuruluşundan 2’sinin başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacaktır.

10-) Esnaf ve sanatkârımızın, yapılandırma başvurusundan önce herhangi bir banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; Satış günü alınmış olması, İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması, şeklinde kararlar alınmış olması, yeniden yapılandırma başvurusu yapmaya engel değildir. Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya başvuruyu kabul etmeyebilir.