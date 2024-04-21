Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, tersane müdürü ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.

TERSANE MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

Konteyner ve forklift arasında sıkışan Akalın ile Kara ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Akalın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf: İHA