Bige Önal'a Aras Bulut İynemli sorusu: Herkese kendi hayatında mutluluklar

"BU KONULARLA İLGİLİ BANA SORU SORMAYIN"

Bige Önal, konuyla ilgili; "Bence bu konularla ilgili bana artık soru sormayın. Çok uzun zaman geçti. Bu artık bana sorulacak bir soru değil. Herkese kendi hayatında mutluluklar" yanıtını verdi.