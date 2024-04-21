Bige Önal'a Aras Bulut İynemli sorusu: Herkese kendi hayatında mutluluklar
Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Bige Önal, eski sevgilisinin Buse Meral ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bige Önal, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
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Bige Önal, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ile 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İynemli'nin kısa bir süre önce meslektaşı Buse Meral ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Bige Önal'a eski sevgilisinin yeni aşkı soruldu.
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"BU KONULARLA İLGİLİ BANA SORU SORMAYIN"
Bige Önal, konuyla ilgili; "Bence bu konularla ilgili bana artık soru sormayın. Çok uzun zaman geçti. Bu artık bana sorulacak bir soru değil. Herkese kendi hayatında mutluluklar" yanıtını verdi.
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