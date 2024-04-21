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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Pendikspor maçı muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Pendikspor maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, Pendikspor'u Süper Lig'in 33. haftasında konuk edecek. Geride kalan 32 maçta aldığı 28 galibiyet ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar kazanması halinde Okan Buruk'un 14 maçlık galibiyet serisini egale edecek. Ligde 20 maçtır kaybetmeyen Buruk ve öğrencileri, sekiz maçta tek galibiyet alabilen Pendikspor'u da mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Okan Buruk, Alanyaspor maçına göre 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor. İşte Galatasaray - Pendikspor maçı öncesi son gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:42
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

          Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        • 2

          Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

        • 3

          GALİBİYET REKORU EGALE ETTİRECEK

          Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, yarın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

          Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

        • 4

          SÜPER LİG'DE 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 5

          BU SEZON EVİNDE 16'DA 16 YAPTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        • 6

          SAHASINDA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.

          Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.

        • 7

          Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        • 8

          SARI KART ALARMI

          Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor maçına tam kadro çıkacak.

        • 9

          GOL UMUDU ICARDI

          Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

        • 10

          İKİNCİ RANDEVU

          Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

        • 11

          PENDİKSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

          Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi. Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.

        • 12

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 13

          KAAN AYHAN

        • 14

          NELSSON

        • 15

          ABDÜLKERİM

        • 16

          KÖHN

        • 17

          TORREIRA

        • 18

          KEREM DEMİRBAY

        • 19

          ZIYECH

        • 20

          MERTENS

        • 21

          BARIŞ ALPER

        • 22

          ICARDI

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