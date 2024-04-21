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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan Habertürk'e flaş açıklamalar: TFF, teknik direktör, Sergen Yalçın, Şenol Güneş... - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'tan flaş açıklamalar: TFF, teknik direktör, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Euroleague...

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Habertürk'e konuştu. Arat, teknik direktör konusunda "Bazı isimlerle görüşmelere başladık. Ama önceliğim şu anda Serdar hocanın (Topraktepe) başarısı. Sezon sonuna bu işi başarıyla tamamlamasını ve kupayı almasını bekliyoruz. Onu gözlemlememiz lazım. Onu gördükten sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Arat, TFF seçimleri için ise "Seçim tarihinin kurulların atamasından önceye alınması şart. Onu da kabul etmiyorlarsa artık imzalar devreye girecek" ifadelerini kullandı

        Giriş: 21.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:06
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        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
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        TMOK Başkan Yardımcısı ve Dünya Atletizm Birliği İcra Kurulu Üyesi olan Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Habertürk Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Arat, TFF'deki seçim gündemi ile ilgili "Biz baştan beri çok adaylı seçim olsun diyoruz. İkincisi kurullar hep seçimle gelsin atamayla gelmesin diyoruz. Tabii bir de TFF ile bir diyalog olsun denildi. Pazartesi günü Kulüpler Birliği'nden arkadaşlarımız, TFF ile görüşecekler. Seçim tarihi kurulların atamasından önceye alınması şart. Onu da kabul etmiyorlarsa artık imzalar devreye girecek. Proses ne şekilde olursa izlenecek. Burada bir değişiklik yapılacağı artık kesin. Servet bey (Yardımcı) olsun, Cemil (Kazancı) bey olsun, pek çok adayın çıkması Türk futbolunun hayrınadır. Çünkü iyi hizmet kararı alınacak. Dolayısıyla çok adaylı olması Türkiye'nin lehinedir" ifadelerini kullandı.

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        "BÜYÜKEKŞİ ADAY OLABİLİR AMA..."

        Hasan Arat, Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olma düşüncesi hakkında ise "Demokratik hakkını herkes kullanabilir. Kimseyi engelleyemezsiniz. İstemeyebilirsiniz ama demokratik olan hakkı kimse engelleyemez. Ama başkalarının da başkalarının hakkını engellememesi lazım. İmzasını bulan, demokratik hakkını bulan herkesin başkanlığa aday olma hakkı vardır. Kimsenin önü tıkanmamalıdır. Yarış şeklinde olması Türkiye'nin hayrına olacaktır" dedi.

        "TEKNİK DİREKTÖRE SERDAR HOCAYI GÖRDÜKTEN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

        Arat, hoca arayışları ile ilgili ise önce Serdar Topraktepe'yi gözlemleyeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Teknik direktör konusunda daha önce özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. Bazı isimlerle görüşmelere başladık. Ama önceliğim şu anda Serdar hocanın (Topraktepe) başarısı. Sezon sonuna bu işi başarıyla tamamlamasını ve kupayı almasını bekliyoruz. Onu gözlemlememiz lazım. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Ben Serdar hocaya haksızlık yapamam. Sezon sonunda her şey olabilir. Samimi olmak lazım, ben camiamla her şeyi şeffaf konuşuyorum. Her türlü alternatife bakarız. Camiama rağmen harekete girmem. Kampa gitmeden önce bütün bunların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz."

        SERGEN YALÇIN VE ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

        "Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ı ve Şenol Güneş'i konuşmakta çok haklılar. Son 10 yıldaki en önemli şampiyonlukları bu iki isimle yaşamışız. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, tarihi işler yapmış, şampiyonluklar yaşamış, sembol olmuş, antrenörlük zamanında her türlü zorluğa rağmen şampiyon olmuş bir isim. Dolayısıyla Sergen Yalçın isminin konuşulması kadar doğal bir şey olamaz. Aynı şekilde Şenol hocamızla da Beşiktaş'ın Avrupa'daki en başarılı dönemi yaşandı. Üst üste şampiyonluklar kazandı. Biz Beşiktaşlılar vefalıyızdır, saygılıyızdır. Dolayısıyla her iki hocamız her zaman düşünce çerçevemizin içinde olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama dediğim gibi şu anda öncelikle Serdar hoca ve ekibinin başarısıdır benim için önemli olan. Diğerleri niyettir, her türlü niyeti talebi dinleriz. Yönetim kurulumuz da bunları değerlendirip karar verir."

        "ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA TAKIM OLDUK"

        "Beşiktaş bir ivme yakaladı. Sadece bir maç olarak söylemiyorum. Ankaragücü maçıyla takım oldu Beşiktaş. Onu hissettim. Bunu devam ettirebilirse sporcularımız ben Beşiktaş'ın çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Ankaragücü maçında Tayyip Talha Sanuç'un Muçi yerde yatarken bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız."

        "EUROLEAGUE İÇİN BEKLEMEDEYİZ"

        "Beşiktaş'ın Euroleague koşulları ile ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Euroleague CEO'su ile de geçen hafta görüştüm. Oraya Wildcard alıp girebilmek önemli olan. Bekleme listesindeyiz. Onlar eğer olumlu yaklaşırlarsa, yeni takım imkanı oluştu derlerse biz de masaya otururuz. Bu sezon Eurocup'ta taraftarın özellikle Sinan Erdem'de oluşturduğu atmosferden onlar da etkilendiler ve Beşiktaş'a ilgi duyuyorlar."

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