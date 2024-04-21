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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü! - Güncel haberler

        Tek yumruk darbesi hayattan kopardı! İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü

        İzmir'de insanın yüreğini yakan bir olay yaşandı. Kentte seyis olarak çalışan Sait Duru, 3 ay önce sokakta karşılaştığı iki kişinin para isteğini geri çevirince saldırıya uğradı. Tek yumruk darbesiyle beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Duru yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:58
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        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
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        İzmir'de sokakta karşılaştığı 2 kişinin para isteğini geri çevirince çıkan kavgada tek yumruk darbesi ile yere düşüp, başını beton zemine çarpan seyis Sait Duru (43), 97 gün sonra hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 14 Ocak saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi.

        Duru, talebi çevirip, yürümeye başladı. Duru, 2 kişinin küfretmesi ile geri dönünce kavga çıktı. M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi.

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        YEĞENLERİNE BAKIYORMUŞ

        Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

        Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi. Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.

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